Lähipäevadel hoovihmad jätkuvad ja püsib äikeseoht

Ööl vastu reedet on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Kohati on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 14-19 kraadi. Reede päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-8, saartel puhanguti 13 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23-28, rannikul kohati ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.

Ööl vastu laupäeva on muutliku pilvisususega ilm. Enne keskööd sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, pärast keskööd saju tõenäosus väheneb. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s, äikese ajal tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-19 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 20-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare 2-7 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub läänekaare 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 27 kraadi.