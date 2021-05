Pühapäevane ilm tuleb heitlik

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti tekib udu. Ida-Eestis pilvisus tiheneb, Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis liigub edasi loode-põhja suunas. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Hommikuks pöördub tuul Ida-Eestis põhja ja kirdesse ning tugevneb 4-8, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 2-9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi. Maapinnal võib õhutemperatuur kohati nullkraadi lähedale langeda.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Hommikuks pöördub tuul põhja ja kirdesse ning tugevneb 4-8, puhanguti kuni 14 m/s. Lainekõrgus on öösel kuni pool meetrit, hommikul 0,7-1,2 meetrit. Pärast keskööd hakkab vihma sadama. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 7-10 kraadi.

Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kusjuures sadu on tihedam Ida-Eestis, lääne pool on vihmahooge hõredamalt. Lääne-Eestis puhub valdavalt läänekaaretuul 3-8, puhanguti 12 m/s, Ida-Eestis lääne- ja loodetuul 8-13, puhanguti 15-20 m/s. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub läänekaarde. Sooja on 11-17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.