Eeloleva nädala alguse ilm on heitlik

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva mandril peamiselt vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel hommikuks pilvisus tiheneb ja võib vihma sadada. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 3-8, saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Esmaspäeva päeval pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb Edela-Eestist edasi üle maa, on äikeseoht. Kagu- ja idatuul tugevneb 5-9, puhanguti 14 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 17-22, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul esineb mandril laialdaselt vihmahooge, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaaretuul, pärast keskööd pöördub tuul läänekaarde kiirusega 2-8 m/s. Sooja on 5-10, Ida-Eestis kuni 12 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, võimalik on äike. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 15-20, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.