Lörtsi ja vihma sajab veel esmaspäevalgi

Laupäevaks suundus madalrõhkkond Soome, ent kattis kogu Läänemere õhuruumi. Selle mõjusfääris sajab aeg-ajalt vihma ja lörtsi, öösel on sadusid veidi vähem, päeval laialdaselt. Tuul pöördub järk-järgult kõikjal läände ja loodesse. Ida-Eestis on tuul nõrgem, Lääne-Eestis aga ulatub lääne- ja loodetuul puhanguti 15, rannikul 18, saartel kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib öösel ühe miinuskraadi ja kolme plusskraadi vahel, päeval tuleb sooja kuni seitse kraadi.

Pühapäeval on sajuhooge hõredamalt ja harvem, vahetevahel ka selgemat taevast. Päris sajuta siiski läbi ei saa. Lääne- ja loodetuul nõrgeneb, vaid saartel vastu Läänemerd tuleb ikka tugevate puhangutega arvestada. Püsib jahe ilm, õhutemperatuur on öösel -1 kuni 3 kraadi, päeval 3 kuni 7 kraadi.

Esmaspäeval kaardub Venemaa kohalt madalrõhkkonna serv üle Eesti, toob niiskust ja pilvi lisaks ning taas on laialdaselt lörtsi- ja vihmahooge. Tuul puhub läänekaarest, on mandril mõõdukas, saartel ulatuvad loode- ja põhjatuule puhangud 15, vastu Läänemerd 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel taas -1 kuni kolm kraadi ja päeval kuni 7 soojakraadi.