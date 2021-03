Kolmapäeval tuleb kuni kümme kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 1-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 3-7, enne keskööd puhanguti kuni 11 m/s. Aeg-ajalt sajab vähest vihma ja tekib udu. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 2-4 kraadi.

Hommikupoolikul on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka tuleb ka lörtsi ja paiguti on udu. Keskpäeval alates Loode-Eestist pilvisus hõreneb ja sadu jääb harvemaks. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 4-10 kraadi.