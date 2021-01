Lähipäevade ilm tuleb talvine

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab kohati lund, pärast keskööd on sadu laialdasem. Saartel ja Lääne-Eestis on jäiteoht. Tuul pöördub läänekaarest kagusse kiirusega 3-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Põhja-Eestis mitmel pool lund, pärastlõunal levib Edela-Eestist kirdesse uus ja juba tihedam lumesadu. Kohati tuiskab. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1-6 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja sajab lund. Pärast südaööd Lääne-Eestist alates sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 4-10, kohati 14 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib veidi lund sadada. Puhub põhjakaaretuul 1-7 m/s. Külma on 3-7 kraadi.