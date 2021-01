Lähipäevadel on oodata püsivaid miinuskraade

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab nõrka lund, saartel ka lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, saartel ja põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis (m/s). Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, Saaremaa rannikul tuleb kuni +1 kraadi. Päeval on pilves ilm. Hommikupoolikul sajab siin-seal nõrka lund, pärastlõunal on saju võimalus väiksem. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -4 kraadi, Saaremaa rannikul tuleb kuni +1 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ja laialdaselt sajuta ilm. Üksnes Saaremaal sajab kohati veidi lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 2-7, saartel puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7 kraadi, Virumaal võib hommikul -10 kraadini langeda, Saaremaa rannikul on kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mandril on ilm olulise sajuta, saartel sajab kohati lund ja lörtsi. Puhub valdavalt idatuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7 kraadi, Saaremaa rannikul tuleb kuni +1 kraadi.