Lähipäevil sajab vihma, lund ja lörtsi

Ööl vastu neljapäeva on öö hakul Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool pilves sajuta ilm. Pärast keskööd pilvisus kõikjal hõreneb. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti kuni 16 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Külma on 1-6 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab Lääne-Eestis kohati lund ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul, pärastlõunal pöördub idakaarde 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kolme soojakraadini.

Ööl vastu reedet on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, sekka ka lörtsi. Valdavalt idatuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur ulatub viiest külmakraadist ühe soojakraadini. Reede päeval on pilves ilm. Ennelõunal sajab kohati lörtsi, sekka ka lund, pärastlõunal jõuab Lääne-Eestisse vihm, mis levib õhtuks aegamisi ida poole. Ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 2-7, Lõuna-Eestis kuni 10 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm. Sajab vihma, Kirde-Eestis öö hakul ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s, hommikul pöördub edelasse. Sooja on 1-5 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5-11 kraadi.