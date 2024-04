Reedel sajab mitmel pool hoovihma

Ööl vastu reedet on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Öö hakul puhub valdavalt läänekaare, pärast keskööd lõunakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie soojakraadini.

Reede päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal sisemaal nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on 7-13, rannikul kohati kuni 5 kraadi.