Teisipäeval sajab vihma

Ööl vastu teisipäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommikul pilvisus tiheneb ja saartele ning Lõuna-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis levib kirde suunas, kohati on äikest. Öö hakul puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärast keskööd pöördub põhja, kirdesse ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13, põhjarannikul 7-12, puhanguti 17 m/s. Sooja on 2-8 kraadi.