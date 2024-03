Lähipäevad pakuvad korralikke miinuskraade

Kolmapäeva öösel on selge ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2–8, öö hakul saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 2–8 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub põhjakaare, saartel idakaare tuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +5 kraadi.

Neljapäeva öösel kirde poolt alates pilvisus mandril tiheneb, saartel on enamasti selge ilm. Sademeid siiski oodata ei ole. Puhub põhjakaare tuul 2–8 m/s. Külma on 1–7 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub põhjakaare, pärast keskkööd läänekaare tuul 1–7 m/s. Külma on 2–8 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2–8, õhtuks pöördub loodesse ja põhja ja tugevneb saartel 5–11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi, põhjarannikul tuleb kuni -3 kraadi.