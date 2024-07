Reedel sajab mitmel pool hoovihma

Reede päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal on üksikuid vihmahooge. Pärastlõunal ja õhtul sajab mitmel pool hoovihma, mandril on äikest ja tugevat sadu, kohati võib sekka tulla ka rahet. Väiksem on saju võimalus saartel ja mandri lääneservas. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s, äikesega kaasnevad tuuleiilid üle 15 m/s. Sooja on 23-29, rannikul ja sajupilvede all kuni 21 kraadi.