SUUR ILMAÜLEVAADE ⟩ Mullune ilm pakkus nii põuda kui ka üleujutusi

Talv jätkus mullusel kalendriaastal sajuselt ja soojemapoolselt. Jaanuaris oli Eesti keskmine sajuhulk 67 millimeetrit ehk 137 protsenti normist. Alates 1922. aastast on jaanuar veel sajusem olnud vaid üheksal aastal. Seejuures tulid need sademed jaanuarikuus taevast alla nii lume, lörtsi kui ka vihma kujul. Kuu keskpaigaks oli lund jäänud kõigest üksikutesse kohtadesse, kuid kuu teises pooles jagus lumikatet siiski enamikule Eesti mandriosast. see jäi püsima ka kogu veebruarikuu vältel, ainsa erandina Eesti lääneosa, kus olid märksa heitlikumad lumeolud. Tartu maratoni ajal veebruari teises pooles tegi suusaentusiastidele rõõmu 12–34 sentimeetri paksune lumikate.