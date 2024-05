Kolmapäeval tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kirde-Eestis sajab kohati vähest lörtsi või lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni 5 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 4-9, pärast keskööd puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Aeg-ajalt sajab vähest lörtsi või lund. Nähtavus on hea või mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.