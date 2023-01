Neljapäeval tuleb kuni 12 kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Edela-Eestis ja saartel sajab lund, põhjarannikul on üksikuid lumehooge, kohati tuiskab. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5-10, puhanguti kuni 14 m/s, rannikul ja saartel 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Külma on 3-9, Ida-Eestis kohati 12 kraadi, saarte rannikul näitab termomeeter öö hakul 0 kraadi ümber.

Peipsi järvel tugevneb ida- ja kirdetuul 5-9, hommikul puhanguti kuni 12 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 4-8 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Põhja-Eestis on kohati lumehooge ja tuiskab. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s, rannikul ja saartel 10-15, puhanguti kuni 22 m/s, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Külma on 3-8 kraadi ja pärastlõunal langeb temperatuur veelgi.