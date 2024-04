Uuel nädalal tõuseb õhutemperatuur kuni 21 soojakraadini

Reede öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhtu poole pilvisus paljudes kohtades hõreneb ja sajuhooge jääb harvemaks. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul läänekaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 4-9, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi.

Laupäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskööd pilvisus lääne pool tiheneb. Kohati sajab vihma, sekka võib tulla lörtsi. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja puhub 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul jääb sajuhooge harvemaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s, õhtul nõrgeneb ja pöördub saartel läände ja loodesse. Sooja on 9-15, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi , Lõuna-Eestis tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on äikesevõimalus. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 11-17, rannikul 5-10 kraadi.

Esmaspäeval tuleb läänepoolse madal- ja idapoolse kõrgrõhuala piirimail kohatiste hoovihmadega. Puhub mõõdukalt tugev lõuna- ja edelatuul. Öösel on sooja 5-10°C, päeval 14-19 kraadi, Eesti lõunapoolses osas võib õhutemperatuur üle 20 kraadi tõusta.

Teisipäeval ja kolmapäeval on ülekaalus kõrgrõhuala mõju. Saju võimalus on valdavalt väike, üksikud hoovihmad on siiski võimalikud. Tuul nõrgeneb. Öösiti on 6-12 kraadi, päeval 16-21 kraadi, kus päikest enam, seal tõuseb kraad-kaks isegi kõrgemale.