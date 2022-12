Esmaspäev tuleb soojapoolne ja sajune

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab lörtsi ja lund ning kohati tuiskab. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, kuid pärast keskööd jääb sadu harvemaks. On jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, öö hakul puhanguti kuni 15. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Pärast südaööd tuul aeglaselt nõrgeneb ja pöördub Loode-Eestis korraks loodesse. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Sajab lund ja lörtsi ning nähtavus on halb. Õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele.

Esmaspäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Kitsas sajuvöönd lume, lörtsi ja vihmana levib edelast kirdesse ning toob kohati ka jäävihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi, keskpäeval hakkab Lõuna-Eestist alates külmemaks minema. On jäiteoht.