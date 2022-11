Nädala lõpu poole tuleb kohati kuni 18 kraadi külma

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6, saartel -2 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -4 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +3 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul, põhjarannikul lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni -9, kohati -12 kraadi, saartel -2 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Enamasti saartel sajab kohati vähest lund, lörtsi või vihma. Õhtul Kagu-Eestist alates pilvisus hõreneb. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -7 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +2 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab saartel kohati vähest lund või lörtsi. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus -5 kuni -11, Ida-Eestis -11 kuni -15 kraadi, kohati tuleb kuni -18 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi ümber. Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis.