Lähipäevadel võivad külmakraadid ulatuda 12-ni

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm. Sajab lund, paiguti on sadu tugev. Kohati võib kergelt tuisata. Puhub idakaare tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 1-6 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lund, õhtu poole sadu paljudes kohtades lakkab. Tuul pöördub lõunakaarde 3-9, õhtul tugevneb Liivi lahe piirkonnas puhanguti kuni 15 m/s. Külma on kuni 5 kraadi.