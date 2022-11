Reedel tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb ja pärast südaööd levivad vihmahood läänest itta. Edelatuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 6-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-9 m/s ja laine kõrgus on 0,7-1 meetrit. Kohati sajab vähest vihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 7-8 kraadi.