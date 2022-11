Laupäeval tuleb kuni 8 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kagutuul tugevneb järk-järgult 4-10, saartel hommikuks puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi, saartel ja läänerannikul on kuni 8 kraadi sooja.