Pühapäeva päeval läheb ilm taas ilusamaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne südaööd sajab kohati hoovihma. Öö hakul puhub lääne- ja loodetuul. Pärast keskööd pöördub tuul loodesse ja puhub kiirusega 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Virumaa rannikul ulatuvad puhangud kuni 23 m/s. Õhusoe hommikuks langeb ning jääb 3-6, rannikul kuni 9 kraadi piiresse.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 7-11, puhanguti kuni 15 m/s. Pärast keskööd tugevneb loodetuul 8-12, puhanguti kuni 18 m/s. Lainekõrgus on 0,7 kuni poolteist meetrit, pärast keskööd 1-2 meetrit. Enne südaööd sajab hoovihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 6-7 kaadi.