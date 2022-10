Reedel sajab paiguti vähest vihma

Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, rannikul on kuni 9 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2-6 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Kohati sajab vähest vihma ning nähtavus on enamasti hea. Sooja on 2-4 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s, õhtul pöördub lõunakaarde. Sooja on 6-11 kraadi.