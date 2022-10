Järgmise nädala esimeses pooles jäävad õhutemperatuurid plussi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 1-7, rannikul kuni 11 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5-11, puhanguti 14, õhtul saartel kuni 18 m/s. Sooja on 11-14 kraadi.

Teisipäeva öö hakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd Lääne-Eestis pilvisus tiheneb. Hommikul jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on saartel on pilvi vähe ja sajuvõimalus väike. Mandril on ennelõunal pilves selgimiste ja vihmahoogudega ilm. Pärastlõunal pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s.Õhtul tuul nõrgeneb ning pöördub saartel ja looderannikul läände. Sooja on 9-13 kraadi.