Pühapäeval on oodata pilves selgimistega ilma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Suurem on sajuvõimalus Lääne-Eestis. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1-7, saartel 4-9, puhanguti kuni 12 m/s. Hommikul tuul veidi tugevneb. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi.