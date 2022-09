Eeloleva nädala esimeses pooles on oodata jahedat ilma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal 0 kuni +6, maapinnal kohati alla nullkraadi, rannikul aga üle 10 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, suurem on võimalus Ida-Eestis. Puhub põhjakaaretuul 3-8 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub läänekaaretuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal 2-7, maapinnal nullkraadi ümber, rannikul kuni 12 kraadi. Teisipäeva ennelõunal on pilves selgimistega, pärastlõunal aga muutliku pilvisusega ilm. Üksikuis paigus võib veidi vihma sadada. Lääne- ja loodetuul tugevneb 5-10, õhtupoolikul põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.