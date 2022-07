Õhusooja maksimumid kukuvad lähipäevil alla 20 kraadi

Neljapäeva öösel on lääne pool pilvine ja sajab vihma ning sadu jõuab hommikul Kesk-Eestisse, võib olla äikest. Ida-Eestis on öö hakul selge, pärast keskööd õhukese pilvekihiga ja veel sajuta. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, saartel pöördub hommikul läände ja ulatub puhanguti 13 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on saartel muutliku pilvisusega ilm ja üksikuis paigus sajab hoovihma. Mandril on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm, on äikeseoht. Õhtu poole sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s, Lääne-Eestis lääne- ja loodetuul rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd on üksikuid, pärast keskööd laialdasemalt sajuhooge. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Pärastlõunal pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja lääne-, Lääne-Eestis loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 15-19 kraadi.