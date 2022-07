Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 26 kraadini

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 19-25 kraadi.

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Ida-Eestis on vihmane, hommikuks jõuab sadu ka Lääne-Eestisse. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10, pärast keskööd saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, hommikul pöördub tuul idapoolsetes maakondades kirdesse. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 4-9, põhjarannikul puhanguti 15 m/s, Lääne-Eesti saartel loode- ja põhjatuul 7-13, puhanguti 18 m/s. Sooja on 21-26, saartel 18-21 kraadi.