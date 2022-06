Laupäeval tuleb kuni 25 kraadi sooja

Öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm, vaid Kagu-Eestis on pilvisem ja sajab kohati hoovihma, ühtlasi on äikese võimalus. Pärast keskööd pilvisus kõikjal järk-järgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Kohati tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Sooja on 10-15, Põhja-Eestis kohati 8 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,5 meetrit. Sajab kohati hoovihma ja nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 11-14 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul, Lääne-Eesti rannikul läänekaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 20-25, meremõjuga rannikul 13-17 kraadi.