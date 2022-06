Reedel ilm mõnevõrra selgineb

Öösel on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-9, puhanguti kuni 12, saartel ja rannikualadel 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 6-8, puhanguti 11 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Enne keskööd ja hommikul sajab vihma ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 9-11 kraadi.