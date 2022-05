Jahe ja vihmane ilm lähipäevil püsib

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub idakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 13, hommikul kuni 16 m/s. Sooja on 8-12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning aeg-ajalt sajab vihma. Tuul pöördub ennelõunal lõunasse ja edelasse ning puhub 5-11, puhanguti 15, rannikualadel kuni 18 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma. Puhub edelatuul 6-12, rannikualadel puhanguti 15 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb. Sooja on 7-11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma. Puhub edelatuul 5-11, Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 12-18 kraadi.