Lähipäevil on tulemas jahedad ja vihmased ilmad

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, võib olla äikest, pärast keskööd sadu kagu poolt alates lõpeb. Puhub lõuna- ja edela-, öö hakul Põhja-Eestis ka kagutuul 6-12, rannikul puhanguti 15, Liivi lahel kuni 17 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Kohati on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 4-10, ennelõunal puhanguti kuni 14 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Sooja on 15-19, sajupilvede all ja kohati rannikul 11 kraadi.

Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb ja kesköö paiku jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu, mis levib kiiresti põhja poole, kohati on sadu tugev. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 8-12 kraadi. Päeva on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, õhtuks sadu Kagu-Eestis lakkab. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärastlõunal edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.