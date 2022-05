Teisipäeval sajab vihma ja kohati on äikest

Öösel on pilves ilm. Lõuna-Eestist liigub tihe vihmasadu kiiresti põhja poole, kohati võib olla äikest. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 4-10, hommikuks tugevneb põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 4-8, puhanguti 13 m/s, hommikul pöördub kagusse. Laine kõrgus on 0,5-1,2 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on halb. Sooja on 10-12 kraadi.

Päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma, kohati on äikest. Tuul pöördub mandril idast ja kagust lõunasse ja edelasse 6-11, puhanguti 15, saartel ennelõunal põhjakaare, pärastlõunal pöördub edelasse 5-10, ajuti puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.