Eeloleva nädala õhutemperatuurid jäävad alla kahekümne

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mõnel pool esineb udu. Öö hakul puhub läänekaaretuul 2-8 m/s, pärast keskööd tuul vaibub ja on hommikul muutliku suunaga. Sooja on 2-8, maapinna lähedal langeb kohati nullkraadi ümbrusse. Esmaspäeva päeval vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal võib äikest olla. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, pärastlõunal pöördub idakaarde kiirusega 2-8 m/s. Sooja on 13-19 kraadi.

Teisipäeva öösel hakkab lõuna poolt alates pilvkate tihenema ja vihmasadu levib põhja suunas. Sadu on kohati tugev. Puhub idakaaretuul 3-9 m/s. Hommikul tuul tugevneb Lõuna-Eestis puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-12 kraadi. Teisipäeva ennelõunal on pilves ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja võib äikest olla. Pärastlõunal on selgimisi ning sadu on hooti. Idakaaretuul tugevneb 5-11, puhanguti 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul lõuna pool lõuna- ja läänekaarde, saartel põhjakaarde. Sooja on 11-16 kraad.