Uuel nädalal ilm taas soojeneb

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 3-9 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10-15 kraadi.

Pühapäeva öö hakul saartel pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama ning sadu laieneb hommikuks üle maa. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 3-9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning aeg-ajalt sajab vihma. Pärastlõunal saartest alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul, saartel loodetuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 10-14 kraadi.