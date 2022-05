Nädala lõpu poole muutub ilm taas jahedaks

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikul saartel pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Öö hakul puhub muutliku suunaga tuul, pärast keskööd kagu- ja lõunatuul 2-7, saartel 4-10 m/s. Sooja on 6-12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood liiguvad saartelt üle mandri kirde-põhja suunas. Ida-Eestis on saju tõenäosus väike. Puhub lõunakaare tuul 4-10 m/s, õhtul nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 18-23, Lääne-Eesti rannikul 10-16 kraadi.

Neljapäeva öösel pilvkate tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu ja levib hommikuks üle mandri. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, hommiku poole tugevneb Virumaa rannikul ida- ja kagu-, saartel läänekaare tuul 5-10 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Ennelõunal on mandril pilves ilm. Sajab vihma, mõnel pool võib sadu tugev olla. Saartelt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub järk-järgult läänekaarde 5-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.