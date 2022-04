Lähipäevad pakuvad nii päikesepaistet kui ka vihma

Reede öösel loode poolt alates pilved hõrenevad. Eesti ida- ja lõunaosas sajab veel vihma ja lörtsi, hommikuks sadu lakkab. Puhub läänekaare tuul 4-9, põhjarannikul loodetuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisuse ning lühiajaliste vihma- ja lörtsihoogudega ilm. Õhtul saju tõenäosus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.

Laupäeva öösel on laialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, tuulele avatud rannikul tuleb kuni +3 kraadi. Ennelõunal on vähese, pärastlõunal vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.