Kolmapäeval tuleb kuni 12 kraadi sooja

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 2-5 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Külma on 1-3 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtuks saartel pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Hommikupoolikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kohati 5 kraadi.