Kolmapäeval tuleb kuni neli kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Tihedam lörtsi-, sekka vihmasadu liigub Eesti kohalt itta ning pärast keskööd on sajuhooge üksikutes kohtades. Mitmel pool on udu. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. hommikuks nõrgeneb edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.