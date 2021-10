Lähipäevadel pöörab ilm sajule

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5, tuule avatud rannikul kuni 8 kraadi. Teisipäeva päeval pilvisus tiheneb, kuid on sajuta. Puhub kagutuul 5-11, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7-10 kraadi.

Kolmapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub kagutuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ja vihmane, õhtupoolikul esineb ka selgimisi. Puhub kagutuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartel ja Liivi lahe ümbruses edelasse ja tugevneb. Sooja on 7-10 kraadi.