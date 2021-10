Kolmapäev tuleb vihmane ja tuuline

Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib läänest itta. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu järk-järgult lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4-8, puhanguti 11 m/s. Laine kõrgus on 0,5-0,9 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 5-7 kraadi.