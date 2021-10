Laupäeva tuleb samuti tuuline ja sooja on kuni seitse kraadi

Öösel pilvisus tiheneb ja enne keskööd sajab Kagu-Eestis kohati vihma. Kesköö paiku levib vihmasadu Loode-Eestist kagusse, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub läänekaare tuul sisemaal 4-9, puhanguti 13 m/s, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 8-13, puhanguti 15-20 m/s. Sooja on 1-7 kraadi.

Peipsi järvel puhun edela- ja läänetuul 8-12, puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus on 1-2 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 3-5 kraadi.