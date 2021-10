Järgmisel nädalal kerkivad õhusooja maksimumid 14 kraadini

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Saartel ja Kirde-Eestis sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul on sooja kuni 6 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Kirde-Eestis vähest vihma ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb mandrile. Kesk- ja Ida-Eestis algab sadu lörtsi ja lumena. Lõuna- ja kagutuul tugevneb sisemaal hommikuks 6-10, puhanguti 13, rannikul 8-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, saartel ja rannikul on +3 kuni +7 kraadi ning hommikuks tõuseb. Päeval on pilves ilm. Sajab vihma, Ida-Eestis sekka ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 9-15, puhanguti 21 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt alates edelasse. Sooja on 3-8, saartel 12 kraadi, õhtuks tõuseb 9-13 kraadini, Kirde-Eestis on sooja 7 kraadi.