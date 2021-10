Laupäeval sajab ennelõunal vähem, õhtul rohkem

Öö hakul on laialdaselt pilvine ja sajab vihma. Pärast keskööd saartest alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15, Soome lahe ääres kuni 18 m/s. Sooja on 2-6, rannikul kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 12 m/s ja laine kõrgus on 0,6-1,5 meetrit. Öö hakul sajab tihedat vihma ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 3-5 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sajuhooge on kohati, õhtu poole laialdasemalt. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul 18 m/s. Sooja on 8-11 kraadi.