Neljapäeval tuleb kuni 11 kraadi sooja

Öösel on Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, rannikul tuleb kuni +8 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt läänekaare tuul 1-5 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Võib veidi vihma sadada. Mitmel pool on udu, nähtavus on mõõdukas, udus halb. Sooja on 3-4 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool püsib udu. Pärastlõunal on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib veidi vihma sadada. Hilisõhtul läheb saartel pilve ning merelt jõuab vihmasadu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, saartel puhanguti 10 m/s, keskpäeval pöördub kõikjal edelasse ja lõunasse ning tugevneb saartelt alates 5-12, pärastlõunal rannikul puhanguti 15, saartel hilisõhtul kuni 18 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.