Teisipäeval tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel kattub taevas pilvedega, aga ilm on olulise sajuta. Paiguti võib udu tekkida. Puhub idakaare tuul 2-8, saartel ja rannikul kagu- ja idatuul puhanguti 11 m/s. Sooja on 3-8, saarte rannikul kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaare tuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 6-8 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s, pärastlõunal nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 10-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 4-7 m/s, pärastlõunal jääb see nõrgemaks. Laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 9-11 kraadi.