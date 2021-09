Nädala lõpp võib kohati tuua miinuskraade

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb 7-11, puhanguti 15, rannikul 12-15, puhanguti 20 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s, pärastlõunal aeglaselt nõrgeneb. Sooja on 12-15 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Puhub loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 11-15 kraadi.