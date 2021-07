Täna on ilm pisut värskem kui eile

Ilm on jätkuvalt soe. FOTO: HEGE-LEE PAISTE

Tänane päev on veidi värskem, sest üle Eesti on liikumas läänest ida suunas külm front. Selle mõjul areneb päeva jooksul mitmel pool rünkpilvi ja üksikuid rünksajupilvi, millest viimased võivad poetada kohati hoovihma, ei ole välistatud ka äike. Üldiselt on ilm kuiv, teatab ilmateenistus.