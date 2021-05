Jahe ilm püsib ka lähipäevil

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 3-9 kraadi, maapinna lähedal võib temperatuur kohati nullkraadini langeda. Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab mõnes kohas hoovihma. Tuul pöördub idakaarde kiirusega 3-9, saartel puhangti kuni 13 m/s. Sooja on 14-19, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib lõuna poolt üle Eesti. Puhub idatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Saartel tuul hommikuks nõrgeneb ja pöördub edelasse. Sooja on 8-13 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja paljudes kohtades sajab vihma. Õhtupoolikul pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub idast edelasse kiirusega 3-9, põhjarannikul 8-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 12-17, rannikul kohati 10 kraadi.