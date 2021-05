Laupäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja

Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul sisemaal 2 kuni 7, rannikul 7 kuni 10, öö hakul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6, sisemaal langeb kohati 0 kraadi lähedale, rannikul kuni 8 kraadi